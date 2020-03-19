Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
18:10 (мск), источник: РИА Новости

Князь Монако заразился коронавирусом

ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости. Анализ Князя Монако Альбера II на коронавирус оказался положительным, но состояние его здоровья не вызывает беспокойства, монарх продолжает работать, говорится в коммюнике княжеского дворца.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело5
Инфицировано227 743+20 225
Скончалось9 318+1 070
Выздоровело84 532+2 428
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: AP 2020

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — говорится в документе.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Отмечается, что за здоровьем князя наблюдает врач. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, заявили в дворце.

«Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — подчеркивается в коммюнике.

Княжеский дворец продолжит и дальше публиковать информацию о состоянии здоровья 62-летнего монарха.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились около 220 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 18:13 MSK, 19.03
 Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Китайские врачи назвали ошибку европейцев при лечении коронавируса
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Врачи назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве
Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса
Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199
Российская нефть подешевела до 19 долларов
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
В США нашли замену туалетной бумаге
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об идее закрыть столицу
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
«Российские Нокии» подорожают и опоздают из-за коронавируса Пандемия и нестабильный рубль приводят к проблемам у производителей
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 298
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Изолировать всех . По землянкам . 167
А что если мы на пороге новой эпохи? 152
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Почему так происходит? Или..А я не сочувствую и считаю,что все правильно. 464
Петешествие Фроши: часть 7. Петропавловск-Камчатский 299
Непростая ситуация с родственниками. 198
Кесарево сечение без показаний 128
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь