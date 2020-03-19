19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец демонстрирует невероятные трюки над пропастью (видео)
Видео, от которых замирает сердце.
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Видео, от которых замирает сердце.
Джастин Вагерс — профессиональный слэклайнер из Колорадо. Он занимается тем, что ходит и делает разные трюки, балансируя на специальном тросе, натянутом на приличной высоте.
Больше всего Джастин любит гулять над пропастями между скалами. Он путешествует по всей Америке в поиске вдохновения и новых захватывающих дух мест.
Екатерина Гура