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19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец демонстрирует невероятные трюки над пропастью (видео)

Видео, от которых замирает сердце.

Джастин Вагерс — профессиональный слэклайнер из Колорадо. Он занимается тем, что ходит и делает разные трюки, балансируя на специальном тросе, натянутом на приличной высоте.

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Больше всего Джастин любит гулять над пропастями между скалами. Он путешествует по всей Америке в поиске вдохновения и новых захватывающих дух мест.

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Екатерина Гура

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