19:45 (мск), источник: Дети Mail.ru
Mail.ru Group поможет перевести школьников и студентов на дистанционное обучение
Для этого будут задействованы соцсети ВКонтакте и Одноклассники.
Mail.ru Group поможет Минпросвещения и Минобрнауки с оперативным переводом российских школ и вузов на дистанционное обучение. Для этого предлагается бесплатно воспользоваться возможностями соцсетей. Ведь ВКонтакте и Одноклассники охватывают 86% пользователей рунета, то есть практически у каждого учащегося и преподавателя есть в них аккаунты.
Школы и вузы могут запустить дистанционное обучение через эти соцсети, используя закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета.
В сообществах можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники. В соцсетях можно проводить прямые трансляции лекций и уроков, запись видео, вебинары, дистанционные видеоуроки.
Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и смартфона. Там можно размещать учебные материалы — документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Есть возможность использовать готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и так далее). Кроме того, соцсети позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах
В группах «Mail.ru Group для образования» во ВКонтакте и в Одноклассниках будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки.
С вопросами по переходу в дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы. Для оперативных консультаций школ и вузов Mail.ru Group привлекла более ста сотрудников и амбассадоров компании.
Команда ВКонтакте подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями ВКонтакте для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества агенты поддержки оперативно ответят на все вопросы. ОК подготовили подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети.
В официальном сообществе «Мы учителя!» будет организован
колл-центрна базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки Одноклассников откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.
Кроме того, образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» предоставят студентам и школьникам бесплатный доступ к своим
Так, образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе
Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» также открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.