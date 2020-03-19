Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
12Киев на карантине
10Умер Эдуард Лимонов
19:45 (мск), источник: Дети Mail.ru

Mail.ru Group поможет перевести школьников и студентов на дистанционное обучение

Для этого будут задействованы соцсети ВКонтакте и Одноклассники.

Mail.ru Group поможет Минпросвещения и Минобрнауки с оперативным переводом российских школ и вузов на дистанционное обучение. Для этого предлагается бесплатно воспользоваться возможностями соцсетей. Ведь ВКонтакте и Одноклассники охватывают 86% пользователей рунета, то есть практически у каждого учащегося и преподавателя есть в них аккаунты.

Школы и вузы могут запустить дистанционное обучение через эти соцсети, используя закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета.

В сообществах можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники. В соцсетях можно проводить прямые трансляции лекций и уроков, запись видео, вебинары, дистанционные видеоуроки.

Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и смартфона. Там можно размещать учебные материалы — документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Есть возможность использовать готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и так далее). Кроме того, соцсети позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений.

В группах «Mail.ru Group для образования» во ВКонтакте и в Одноклассниках будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки.

С вопросами по переходу в дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы. Для оперативных консультаций школ и вузов Mail.ru Group привлекла более ста сотрудников и амбассадоров компании.

Команда ВКонтакте подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями ВКонтакте для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества агенты поддержки оперативно ответят на все вопросы. ОК подготовили подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети.

В официальном сообществе «Мы учителя!» будет организован колл-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки Одноклассников откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Кроме того, образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» предоставят студентам и школьникам бесплатный доступ к своим онлайн-курсам.

Так, образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения (Learning Management System). Сервис временно откроет доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

Онлайн-университет Skillbox бесплатно открывает для самостоятельного изучения курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другие программы по маркетингу, дизайну и программированию. Кроме того, Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка.

Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» также открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199
Российская нефть подешевела до 19 долларов
Коронавирус COVID-19: главные события 19 марта
Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
В США нашли замену туалетной бумаге
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 304
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 171
Изолировать всех . По землянкам . 168
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Родители Кати Левченко о розыске дочери, публикации Медузы и своих версиях
Популярные темы на «Детях»
Почему так происходит? Или..А я не сочувствую и считаю,что все правильно. 487
Петешествие Фроши: часть 7. Петропавловск-Камчатский 307
Непростая ситуация с родственниками. 212
Кесарево сечение без показаний 148
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь