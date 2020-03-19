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21:49 (мск), источник: Известия

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200−300 ккал, чтобы не набрать лишний вес. Об этом в разговоре с «Известиями» в четверг, 19 марта, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

По словам диетолога, во время работы из дома для фигуры может быть опасным снижение физической активности. Тутельян отметил, что 200−300 ккал — это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что при изоляции из-за отсутствия необходимости ходить на работу может расти потребление алкоголя.

Эксперт отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на «очень рискованную углеводную диету».

Садиться на жесткую диету во время изоляции не рекомендует врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Он советует включить в рацион немного сала или сливочного масла, а также перловую кашу.

В то же время, если начать паниковать из-за набора лишнего веса, будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира, добавил Ковальков.

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18 марта© Ньюстюб
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