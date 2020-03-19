В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

По словам диетолога, во время работы из дома для фигуры может быть опасным снижение физической активности. Тутельян отметил, что 200−300 ккал — это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что при изоляции
Эксперт отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на «очень рискованную углеводную диету».
Садиться на жесткую диету во время изоляции не рекомендует
В то же время, если начать паниковать