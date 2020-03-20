Россияне не стали отказываться от свадеб из-за коронавируса

Как рассказали «Известиям» в оперштабе Москвы, 20 и 21 марта только в столице свои отношения планируют зарегистрировать 700 пар, а значит тенденции отмены церемоний не наблюдается.
ЗАГСы просят брачующихся лишь соблюдать ограничение на количество гостей на регистрации — не более 20 человек, — а также перенести церемонию в случае, если молодожены недавно вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.
В ЗАГСах Подмосковья и вовсе нет ограничений на количество приглашенных, так же, как и в
Опрошенные «Известиями» свадебные фотографы отметили, что церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать