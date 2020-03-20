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00:38 (мск), источник: Известия

Россияне не стали отказываться от свадеб из-за коронавируса

Молодожены в России не стали отказываться от свадебных церемоний из-за распространения коронавируса и принимаемых ограничительных мер, ЗАГСы Московского региона и Санкт-Петербурга работают в обычном режиме.

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19 мартаЧисло заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
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Скончалось0
Выздоровело5+4
Инфицировано242 191+27 276
Скончалось9 843+1 110
Выздоровело84 962+1 649
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в оперштабе Москвы, 20 и 21 марта только в столице свои отношения планируют зарегистрировать 700 пар, а значит тенденции отмены церемоний не наблюдается.

ЗАГСы просят брачующихся лишь соблюдать ограничение на количество гостей на регистрации — не более 20 человек, — а также перенести церемонию в случае, если молодожены недавно вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.

В ЗАГСах Подмосковья и вовсе нет ограничений на количество приглашенных, так же, как и в Санкт-Петербурге. Однако власти северной столицы просят отложить подачу заявлений на бракосочетание до 30 апреля и перенести регистрацию на более поздний срок.

Опрошенные «Известиями» свадебные фотографы отметили, что церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать из-за границы. Однако массового характера случаи отказа пока не носят.

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19 марта© Ньюстюб
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