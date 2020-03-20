Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
10Умер Эдуард Лимонов
07:11 (мск), источник: Известия

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина в свой адрес.

Источник: Известия

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин — это уже не фамилия, а профессия.

Президент в ответ заметил, что «человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно». При этом российский лидер указал, что юмор Галкина востребован.
Читайте также
Путин не согласен с теми, кто называет его царем

Говоря о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что снова вернется к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.

Также глава государства рассказал, как он относится к тому, что некоторые называют его «царем». Путин напомнил, что он упорно работает каждый день, а не царствует, глядя на всё сверху.

12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отношении Путина к возможному выдвижению на президентский пост в 2024 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Владимир Путин рассчитывает, что россияне поддержат поправки к Конституции
Во время загрузки произошла ошибка.
18 марта© Ньюстюб
 COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
Жиркоff: перенос Евро может оставить футбольную сборную без лидера
Роспотребнадзор сообщил об испытании вакцины против коронавируса
Кремлевский повар рассказал о любви Горбачева и Ельцина к гречке
На Украине заявили о вероятной гибели страны
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
Ученые заявили о раскрытии природы нового коронавируса
США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Авто
Новый Nissan Juke получил патент в России Судя по всему, японский «Жук» второго поколения появится в России
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Дети
Врач назвал лучший способ профилактики коронавируса На главные вопросы родителей отвечает кандидат медицинских наук, педиатр и мама
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь