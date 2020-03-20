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04:45 (мск), источник: Известия

Ученые оценили вероятность развития бесплодия у переболевших COVID-19

Прямая связь между заболеванием COVID-19 и развитием бесплодия у мужчин, переболевших этим коронавирусом, не установлена. Об этом сообщили российские ученые.

Коронавирус COVID-19
03:19 (мск)Роспотребнадзор сообщил о начале испытания вакцины против коронавируса
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03

Отмечается, что патоген действительно может вызывать воспаление тканей яичек в терминальной (последней) стадии болезни, но пока не зарегистрировано ни одного случая воздействия коронавируса на половую функцию мужчин или женщин.

Ранее в сети распространились сообщения о появлении призыва властей китайской провинции Хубэй ко всем переболевшим COVID-19 мужчинам провериться на бесплодие. Это напугало людей по всему миру.

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Кроме того, специалисты напомнили, что последствием эпидемии атипичной пневмонии SARS стало обнаружение воспаление тканей яичек.

«Однако никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии», — рассказал уролог Дмитрий Еникеев.

Ученые полагают, что изменения были связаны с тяжелой формой системного воспаления, возникающего у пациента в терминальной стадии. Вероятно, то же самое происходит и при COVID-19.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков указал, что никто не спрашивал у переживших эпидемию SARS, смогли ли они впоследствии иметь детей.

Науке уже известны случаи, когда вирусы действительно вызывали мужское бесплодие.

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