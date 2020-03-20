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03:19 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания вакцины против коронавируса

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело5+4
Инфицировано242 726+25 479
Скончалось9 870+1 086
Выздоровело85 676+1 593
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» «в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах».

Ученые «начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин».

Исследователи выработают наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены более 207 тысяч человек в 166 странах, свыше 8,6 тысячи умерли.

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