Ученые заявили о раскрытии природы нового коронавируса

Утверждается, что анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован.
«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил
Биологи получили данные генов, кодирующих белки спаек — образований, позволяющих вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее.
Ученые выявили, что
Основываясь на анализе геномной последовательности, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение SARS-CoV-2 следует одному из двух возможных сценариев.
Согласно первому сценарию, вирус развился до своего нынешнего патогенного состояния благодаря естественному отбору у нечеловеческого хозяина, а затем перешел к человеку. Второй сценарий предполагает, что непатогенная версия вируса перешла от животного к человеку и затем эволюционировала до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.