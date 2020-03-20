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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые заявили о раскрытии природы нового коронавируса

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалист института Скриппса (США) Кристиан Андерсен, а также группа международных исследователей пришли к выводу, что появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественной эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован.

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«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил биолог-эволюционист Кристиан Андерсен.

Биологи получили данные генов, кодирующих белки спаек — образований, позволяющих вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее.

Ученые выявили, что рецептор-связывающий домен (RBD) эволюционировал самостоятельно, и не может быть создан искусственно. Также установлено, что основа SARS-CoV-2 значительно отличается от уже известных ранее вирусов человека.

Основываясь на анализе геномной последовательности, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение SARS-CoV-2 следует одному из двух возможных сценариев.

Согласно первому сценарию, вирус развился до своего нынешнего патогенного состояния благодаря естественному отбору у нечеловеческого хозяина, а затем перешел к человеку. Второй сценарий предполагает, что непатогенная версия вируса перешла от животного к человеку и затем эволюционировала до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.

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