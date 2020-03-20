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07:12 (мск), источник: РИА Новости

Кремлевский шеф-повар рассказал о любви Горбачева и Ельцина к гречке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Гречневая каша всегда была на столе экс-президента СССР Михаила Горбачева, который каждый день ел ее на завтрак, а вот первый президент РФ Борис Ельцин был «мясоедом» и чаще ел гречку в составе мясных блюд, но обоих отличала любовь к этой полезной крупе, сообщил РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Источник: РИА "Новости"

Россияне не фоне новостей о распространении коронавируса начали скупать в магазинах продукты долгого хранения, особой популярностью пользуются крупы, в частности гречка.

«Да, конечно (любили гречку — ред). Но особенно Михаил Сергеевич. Он вообще любил с утра каши, и не одну давали, а по несколько штук, четыре или пять видов. Он мог попробовать и перловую, и пшённую, и гречневую. Гречневая каждый день была. Он мог есть ее и с молоком, и с маслом — и с топленым, и со сливочным. Он был любитель этого. Для Бориса Николаевича, как правило, делали блюда, которые были связаны с мясом, делали баранину, грудинку, запеченную с гречкой и с луком, на гарнир он любил. Он же “мясоед” был у нас, поэтому гречка была популярна очень и очень, она была всегда на столе, всегда была востребована», — рассказал Галкин агентству.

Однако, по его словам, несмотря на любовь первых лиц к гречке, на кремлевских приемах ее готовили крайне редко, поскольку мировые лидеры вряд ли оценили бы ее вкус.
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«Греча популярна только в России, они ее не знают и не понимают эту “черную русскую кашу”, как ее называли. Поэтому готовили ее редко, только когда были приемы делегаций наших бывших советских республик азиатских. Ее иногда предлагали на гарнир к жирному мясу — к баранине, к утке, буквально по ложке, в дополнение к овощам», — вспоминает Галкин.

Что касается гречки, по мнению Галкина те, кто ее ест — «просто молодцы», потому что в этой крупе много железа и ее питательные свойства очень высоки, она хорошо проваривается и приготовить ее можно хоть с чем.

«Я и сам люблю гречку, но не на каждый день, конечно. А так — хорошо очень сделать ее распаренную, с русским топленым маслом, с луком на гарнир. А мясо фаршировать, баранину — это самое лучшее. Испокон веков, с царских времен в России гречку выращивали, хотя крестьяне-то ее в свое время не ели, она была крупой дорогой, никогда не была крупой дешевой», — рассказал шеф-повар.

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