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Кремлевский шеф-повар рассказал о любви Горбачева и Ельцина к гречке
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Гречневая каша всегда была на столе
Россияне не фоне новостей о распространении коронавируса начали скупать в магазинах продукты долгого хранения, особой популярностью пользуются крупы, в частности гречка.
«Да, конечно (любили гречку — ред). Но особенно Михаил Сергеевич. Он вообще любил с утра каши, и не одну давали, а по несколько штук, четыре или пять видов. Он мог попробовать и перловую, и пшённую, и гречневую. Гречневая каждый день была. Он мог есть ее и с молоком, и с маслом — и с топленым, и со сливочным. Он был любитель этого. Для Бориса Николаевича, как правило, делали блюда, которые были связаны с мясом, делали баранину, грудинку, запеченную с гречкой и с луком, на гарнир он любил. Он же “мясоед” был у нас, поэтому гречка была популярна очень и очень, она была всегда на столе, всегда была востребована», — рассказал Галкин агентству.
«Греча популярна только в России, они ее не знают и не понимают эту “черную русскую кашу”, как ее называли. Поэтому готовили ее редко, только когда были приемы делегаций наших бывших советских республик азиатских. Ее иногда предлагали на гарнир к жирному мясу — к баранине, к утке, буквально по ложке, в дополнение к овощам», — вспоминает Галкин.
Что касается гречки, по мнению Галкина те, кто ее ест — «просто молодцы», потому что в этой крупе много железа и ее питательные свойства очень высоки, она хорошо проваривается и приготовить ее можно хоть с чем.
«Я и сам люблю гречку, но не на каждый день, конечно. А так — хорошо очень сделать ее распаренную, с русским топленым маслом, с луком на гарнир. А мясо фаршировать, баранину — это самое лучшее. Испокон веков, с царских времен в России гречку выращивали, хотя