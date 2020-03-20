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10:21 (мск), источник: Московский комсомолец

«Самый красивый» депутат России рассказал, как защититься от коронавируса

Известный как «самый красивый» депутат из Кирова Павел Валенчук заявил изданию «Подъем», что он не будет праздновать свой день рождения из ситуации с коронавирусом, так как переживает за здоровье своих близких.

Коронавирус COVID-19
03:19 (мск)Роспотребнадзор сообщил о начале испытания вакцины против коронавируса
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано244 523+25 699
Скончалось10 031+1 221
Выздоровело86 031+1 910
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

Валенчук не хочет стать причиной заражения своих друзей и родственников. «Если в скором времени заболеваемость пойдет на спад, отмечу позже», — отметил он. В противном случае депутат намерен принять поздравления по телефону.

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Кроме того, кировский депутат дал совет, как обезопасить себя от коронавируса. Он считает, что нужно не только мыть руки, но и в общественных местах надевать маску, пусть это и некомфортно. Также заболевшим ни в коем случае нельзя нарушать карантин, даже если им завидно тем, кто остался на свободе. «Ненависть, зависть и злость не приведут ни к чему хорошему», — отметил политик.

Валенчук стал известен в 2019 году после того, как выложил в сети свое фото, вызвавшее широкую популярность среди россиян. Некоторые даже призвали даже записать к нему на «ноготочки».

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