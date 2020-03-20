«Самый красивый» депутат России рассказал, как защититься от коронавируса

Валенчук не хочет стать причиной заражения своих друзей и родственников. «Если в скором времени заболеваемость пойдет на спад, отмечу позже», — отметил он. В противном случае депутат намерен принять поздравления по телефону.
Кроме того, кировский депутат дал совет, как обезопасить себя от коронавируса. Он считает, что нужно не только мыть руки, но и в общественных местах надевать маску, пусть это и некомфортно. Также заболевшим ни в коем случае нельзя нарушать карантин, даже если им завидно тем, кто остался на свободе. «Ненависть, зависть и злость не приведут ни к чему хорошему», — отметил политик.
Валенчук стал известен в 2019 году после того, как выложил в сети свое фото, вызвавшее широкую популярность среди россиян. Некоторые даже призвали даже записать к нему на «ноготочки».