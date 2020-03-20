11:00 (мск), источник: РИА Новости
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.
В первую десятку вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США расположились на 18-м месте, Германия — на 17-м, а Великобритания и Франция заняли 13-ю и 23-ю строчки соответственно.
Россия в новом рейтинге потеряла пять пунктов и заняла 73-е место — в прошлом году она была 68-й.
Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Афганистан (последняя строчка рейтинга), Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.
Доклад World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 156 стран и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье ООН выпустила в 2012 году.