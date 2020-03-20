Вирус потребления: торговые сети накрыла волна панических покупателей

На фоне пандемии многие страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, в том числе не самые значительные, столкнулись с новой бедой — паническими покупками со стороны граждан, испуганных перспективой дефицита. Не всегда правдивые истории об оптовых закупках туалетной бумаги и консервов становятся «проверкой на прочность» для торговых сетей. В США возник дикий спрос не только на средства гигиены, но и на более серьезный товар — оружие и боеприпасы. Ритейлеры тоже призывают клиентов к благоразумию, но не всегда успешно.
«Известия» изучили ситуацию в разных странах с наиболее запасливыми гражданами и попытались постичь природу действий охваченных паникой покупателей.
«Не больше четырех в одни руки!» Тем, кто помнит времена СССР и период сразу после его распада, подобные ограничения на количество доступных для покупки товаров знакомы. Но это — фраза не из времен тотального советского или постсоветского дефицита, а из текста объявления, которое можно увидеть сейчас в большинстве британских магазинов. Их владельцам, как и их коллегам во многих европейских и североамериканских сетях, приходится идти на немыслимые прежде меры для нормальной работы своих логистических систем.
Поводом для этого послужила небывалая активность покупателей, которые на фоне распространения нового коронавируса и объявленного во многих странах тотального или частичного карантина с полок сметают почти любые товары длительного пользования — туалетную бумагу и бумажные полотенца, бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе дезинфицирующие гели для рук, консервированные продукты и бакалею, «долгоиграющее» молоко и питьевую воду.
«Супермаркеты не продают более четырех одинаковых вещей на руки. Закончились подгузники, салфетки влажные и обычные. Четверть полок в магазине пустые. И, похоже, Англия закрывается на карантин», — рассказала «Известиям» россиянка и молодая мама Екатерина Лайнс, жительница деревушки Ten Mile Bank в графстве Норфолк.
Увещевать разошедшихся от страха покупателей британским торговым сетям пришлось всем вместе. Консорциум предприятий розничной торговли, объединяющий ведущих ритейлеров, в том числе Tesco, Sainsbury’s и Asda, опубликовал открытое письмо, заверяя покупателей, что персонал «трудится круглосуточно, чтобы не оставить страну голодной» в период пандемии:
Но нам нужна и ваша помощь: мы просим всех более внимательно отнестись к совершению покупок. Мы понимаем ваши опасения, но покупая
что-тов избытке, вы оставляете кого-тоеще без нужного товара. Если мы будем действовать совместно, то хватит всем.
С повышенным спросом на некоторые товары столкнулась и Франция, которая наряду с Италией стала одним из самых серьезных очагов инфекции в Европе. С полок супермаркетов пропадают горячо любимые жителями республики макароны, а также рис, масло и средства гигиены: туалетная бумага и детские подгузники. В начале марта продажи макаронных изделий выросли почти на 60%, муки — на 25%, риса — на 20%.
Это явление отмечается «повсюду во Франции, а не только в тех районах, где сообщалось о случаях заражения людей», констатировал представитель бренда Auchan. При этом он заверил, что покупателям не стоит бояться дефицита, передает BFM TV.
Реагируя на появившиеся очереди в магазинах, глава минфина Бруно Ле Мэр заявил, что «безопасность поставок продовольствия и товаров первой необходимости во Франции гарантирована сегодня, она будет гарантирована в ближайшие недели, а дефицита не будет».
В Германии ситуация тоже неприятная — продуктов вроде бы всем хватает, но вот сотрудников торговых сетей, чтобы своевременно расставлять товары на полках, — не всегда. На этом фоне второй крупнейший в стране ритейлер — REWE — обратился за помощью ко всем, кто может прийти на работу на временной основе, чтобы стеллажи в магазинах не выглядели опустошенными. В частности, как пишет Reuters, такой призыв сеть адресовала студентам — университеты в Германии всё равно закрыты, а подработка учащимся явно не помешает. Германская ассоциация розничной торговли HDE заверяет, что ограничений на время работы магазинов не будет, хотя и признает, что «временных перебоев» с поставками тех или иных товаров избежать не удастся.
Панические покупки, спровоцированные в том числе и действиями медиа, «выхватывающих» наиболее «вкусные» фрагменты сценок в магазинах, фиксируются и в США. Впрочем, в Северной Америке проявился и другой интересный тренд — опасаясь социальных катаклизмов
Судя по данным от ритейлеров, наиболее активно пистолеты и винтовки разбирают в штатах, где больше всего случаев заражения, в том числе с летальным исходом, — Калифорнии,
Но рост спроса фиксируется и в других, менее пострадавших районах, где люди, впервые приобретающие оружие, опасаются нарушения порядка, а владельцы оружия обеспокоены тем, что правительство, вводя чрезвычайные меры, может ограничить покупки оружия.
По данным продающего боеприпасы
Российские ритейлеры говорят, что также не испытывают
Очевидных причин для беспокойства нет. В частности, президент Владимир Путин посоветовал россиянам не тратить деньги на закупки «про запас». «Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация) надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — подчеркнул глава государства.
Психологи квалифицируют поведение потребителей, которое чаще всего и становится истинной причиной реального или мнимого ажиотажа, как панические закупки.
«Когда теряешь субъективное чувство контроля, то начинаешь покупать вещи, чтобы постараться разрешить проблемы, приведшие к первоначальной утрате контроля, — отмечает доцент кафедры организационного поведения в
«Панические покупки» товаров, которые призваны защитить от COVID-19, в том числе объясняются тем, что коронавирус — «невидимый враг». «А когда не видишь врага, то теряешь чувство контроля, — отметил Йеп в беседе с Deutsche Welle. — В такой ситуации пытаешься сделать
Ощущение контроля можно получить благодаря достаточному информированию о проблеме. Впрочем, тут важно не переборщить — чересчур обильный просмотр «пугалок» в СМИ или соцсетях даст противоположный эффект.
Одна из причин большого количества панических закупок заключается в том, что люди видят фото и видео того, как другие закупают туалетную бумагу и прочие товары, а полки пустеют.
Один из способов ограничить потребление такого «вирусного» контента, который только усиливает страхи — просто выключить телевизор или компьютер, считает клинический психолог Михаил Хорс. «Желательно окружить себя людьми, которые поменьше психуют
Об эффекте соцсетей и поиске чувства защищенности говорит и профессор психологии в Университете Британской Колумбии Стивен Тэйлор. По его оценке, вспышки покупательской активности, возможно, связаны «с картинками из соцсетей», а изображения пакетов из магазинов узнаваемых торговых сетей «стали символом уверенности в людских головах». «Люди чувствуют необходимость обезопасить себя и свои семьи, поскольку всё, что они могут сделать, — это мыть руки и самоизолироваться», — отмечает специалист канадского вуза, с которым побеседовала Le Parisien. Болезненная потребность в определенных покупках, в тех же базовых продуктах или туалетной бумаге, — это всего лишь «способ избежать крайне неприятных вещей», таких как голод или антисанитария.
Впрочем, для того чтобы чувствовать себя в безопасности, люди, даже находящиеся в состоянии стресса, не склонны тратить слишком много денег. «Мы хотим получить чувство контроля при ограниченном бюджете, — отмечает Фарасат Бухари, специалист по вопросам экономики в сфере здравоохранения в Британском университете Восточной Англии. — Мы покупаем