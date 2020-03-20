Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
10Умер Эдуард Лимонов
13:32 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В комиссии по монументальному искусству не рассматривался вопрос о замене памятника маршалу Жукову

В столичной комиссии по монументальному искусству не рассматривали вопрос о замене памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, объяснив это тем, что памятник имеет федеральное значение.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский:

Мы не вправе заниматься переносом памятников. У нас функция комиссии — определять места для новых памятников. А этот памятник был установлен указом президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сами понимаете, какой уровень должен быть принятия решений. Это памятник федерального значения. Это не городской памятник.

Он заявил, что в данном ситуации вопрос о переустановке относится к правительству РФ.

Ранее в Telegram-канале «Архитектурные излишества» появилась информация, что на Манежной площади в столице демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Теперь фигура маршала сидит в седле и отдает честь.

Памятник маршалу Жукову был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также
Главу «Российского конгресса народов Кавказа» Асламбека Паскачева задержали по делу о мошенничестве
Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
В Италии из-за большого числа умерших гробы вывозят военные
TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта
Дикие животные вышли на пустующие улицы городов (фото)
Тест: отличите правду о коронавирусе от мифов
«Самый красивый» депутат рассказал, как защититься от COVID-19
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 312
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 213
Изолировать всех . По землянкам . 168
50 лет коту под хвост? 161
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Новости партнеров
С 1 апреля вырастут минимальные пенсии
Всё о транспорте на электротяге
Кому не страшен коронавирус: мнение Павла Глобы
Когда наступит пик эпидемии коронавируса
Популярные темы на «Детях»
Люди, вы прям трясетесь от боязни заразиться коронавирусом? 455
Детское время: угадайка к конкурсу рассказов 266
Какой у вас маникюр? 242
Забавные картинки 219
Леди
10 средств, которые должны быть в каждой аптечке Лучше всего иметь все необходимое под рукой для лечения разных вирусов и прочих популярных напастей. Только не забывай проверять срок годности.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь