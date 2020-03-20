В комиссии по монументальному искусству не рассматривался вопрос о замене памятника маршалу Жукову

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский:
Мы не вправе заниматься переносом памятников. У нас функция комиссии — определять места для новых памятников. А этот памятник был установлен указом президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сами понимаете, какой уровень должен быть принятия решений. Это памятник федерального значения. Это не городской памятник.
Он заявил, что в данном ситуации вопрос о переустановке относится к правительству РФ.
Ранее в Telegram-канале «Архитектурные излишества» появилась информация, что на Манежной площади в столице демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Теперь фигура маршала сидит в седле и отдает честь.
Памятник маршалу Жукову был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.