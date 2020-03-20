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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ рассказали, сколько длится легкая форма COVID-19

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Клиническое выздоровление пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме, наступает примерно через две недели после появления симптомов, заявила в интервью РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано246 275+23 633
Скончалось10 038+923
Выздоровело86 036+1 530
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА Новости

«Основываясь на текущих исследованиях, проходит около 2 недель между появлением симптомов и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой болезни», — заявила она.

Согласно руководствам по клиническому ведению, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов у клинически выздоровевшего пациента с интервалом не менее 24 часов, добавила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.

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