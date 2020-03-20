В ВОЗ рассказали, сколько длится легкая форма COVID-19

«Основываясь на текущих исследованиях, проходит около 2 недель между появлением симптомов и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой болезни», — заявила она.
Согласно руководствам по клиническому ведению, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов у клинически выздоровевшего пациента с интервалом не менее 24 часов, добавила она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.