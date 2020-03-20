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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Минпросвещения рекомендовало сократить уроки на дистанционном обучении

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует при использовании дистанционных форм обучения школьников сокращать проведение урока до 30 минут, соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте министерства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА Новости

Как ранее заявил министр просвещения Сергей Кравцов, с 23 марта до 12 апреля включительно в целях профилактики распространения коронавируса все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. Также на удалённую учёбу переводят студентов учреждений среднего профобразования.

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Уточняется, что при выборе родителями школьника дистанционного обучения им необходимо предоставить учебному заведению заявление в письменном виде.

Как следует из документа, при переходе на дистанционное обучение школе необходимо разработать локальный документ об организации дистанционного обучения, в котором будет определяться, в том числе, порядок оказания учебно-методической помощи ученикам и проведения контрольных работ по каждому предмету.

Такая школа также должна формировать «расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут».

Школам также рекомендуется вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в заведении учеников, тех, кто учится дистанционно, и тех, кто не учится по болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.

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