Минпросвещения рекомендовало сократить уроки на дистанционном обучении

Как ранее заявил министр просвещения Сергей Кравцов, с 23 марта до 12 апреля включительно в целях профилактики распространения коронавируса все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. Также на удалённую учёбу переводят студентов учреждений среднего профобразования.
Уточняется, что при выборе родителями школьника дистанционного обучения им необходимо предоставить учебному заведению заявление в письменном виде.
Как следует из документа, при переходе на дистанционное обучение школе необходимо разработать локальный документ об организации дистанционного обучения, в котором будет определяться, в том числе, порядок оказания
Такая школа также должна формировать «расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.