Новый памятник Жукову в Москве является копией на время реставрации

По его словам, оригинальный монумент замене не подлежит.
«Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — проинформировал Емельянов.
Он рассказал, что пока на месте прежнего памятника поставили временную копию, которая имеет отличия от оригинала.
«Но сегодня, в связи с состоянием постамента, решили копию увезти в мастерскую, и после проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место», — сказал Емельянов.
По данным Емельянова, уже установленную копию демонтируют в ближайшее время, поскольку стало известно, что постамент необходимо реставрировать, так как он «не столь крепок» и может не выдержать нагрузки.
Как сообщил глава столичного ведомства, временную скульптуру в связи с этим тоже придется убрать.
Также Емельянов добавил, что оригинальный памятник появится на прежнем месте к 9 мая.