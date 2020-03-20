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15:05 (мск), источник: ТАСС

Российскую вакцину от нового коронавируса испытают на хорьках и приматах

Испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральный государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске, который разработал прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции, испытает ее сперва на самых чувствительных лабораторных животных — низших приматах и хорьках. Об этом сообщила в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» замдиректора по научной работе «Вектора» Елена Гаврилова.

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Ранее сообщалось, что «Вектор» разработал прототипы вакцин от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Сейчас их ждут испытания на чувствительных лабораторных животных, они призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

«В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов — это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, — так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных. Сразу после получения живого вируса мы провели исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, которыми сейчас являются хорьки и низшие приматы. И, получив прототипы вакцин, начали исследования на лабораторных животных», — сказала Гаврилова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия. Сейчас «Вектор» занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней, находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.

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