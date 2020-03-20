16:04 (мск), источник: Интерфакс
Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU —
По его словам, ученые буквально за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии, создали эти вакцины.
Он подчеркнул, что работа шла круглосуточно. «И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», — сказал Мишустин.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19 государственном научном центре «Вектор». Там пояснили, что уже начаты испытания на животных.