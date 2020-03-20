«Удаленка» или «по собственному»: юристы о защите трудовых прав во время эпидемии

Беспричинные увольнения, немотивированные сокращения и требования взять отпуск по собственному желанию во время пандемии являются незаконными, а значит должны обжаловаться, отмечают опрошенные РАПСИ юристы и адвокаты.
«Сейчас, во время сложной эпидемиологической обстановки, работодатели мысленно делят своих работников на тех, кого они могут отправить на удаленную работу и тех, без кого можно обойтись на время карантина», — указывает советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, адвокат Всеволод Сазонов.
Бизнес рассчитывает свои силы и материальные возможности, выбирая тех сотрудников, без кого он сможет существовать, полагает эксперт.
«Если вы оказались именно тем, кого заставляют уйти в отпуск без сохранения заработной платы, необходимо помнить, что согласно статье 157 ТК РФ (оплата времени простоя), вы имеете право требовать оформления простоя с получением 2/3 оклада», — поясняет Сазонов.
Однако, чтобы воспользоваться данной нормой придётся находиться на рабочем месте (если иное не установлено внутренними актами — прим. ред.), уточняет адвокат. Он также обращает внимание на то, что принудить к отпуску работодатель не может.
Все респонденты РАПСИ указывают, что при нарушении трудовых прав во время эпидемии, для защиты необходимо обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.
«В случае, если работника отправили в неоплачиваемый отпуск, то он имеет право обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру, и работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства), и на него может быть наложен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорит заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
А если работодатель пеняет на то, что работник вернулся из страны с неблагополучной эпидемситуацией и отказывается платить — имеет место нарушение статьи 76 ТК РФ (отстранение от работы). Правосознательное руководство должно выплачивать зарплату с учетом больничного, указывает адвокат.
О необходимости содействия к переходу на удалённую работу в Москве высказался столичный градоначальник Сергей Собянин, рекомендовавший бизнесу внести «вклад» в борьбу с коронавирусной инфекцией, отправив по домам хотя бы часть сотрудников. Также мэр города попросил работодателей не подменять работу во время самоизоляции «вынужденными отпусками за свой счет».
Перевод на работу из дома также рекомендован Роспотребнадзором и Минздравом РФ, но это лишь пожелание, а обязательств по переходу на надомный режим работы нет, напоминает адвокат Сергей Купрейченко.
«Соответственно, принятие такого решения относится к компетенции работодателя и требует согласия работника на перевод на удаленную работу», — отмечает защитник.
Юрист Александр Бурчук придерживается аналогичного мнения, рекомендуя обращаться в круглосуточную информационную линию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса: «в ней работают специальные сотрудники, которые смогут оказать помощь при общении с работодателями в эти тяжелые времена».
Другая сторона проблемы, меркнущая перед страхом эпидемии, — будущее бизнеса и сложная экономическая ситуация. Адвокат Иван Миронов настаивает, что предпринимателям во время эпидемии коронавируса тоже тяжело.
«Компания в такой ситуации не может извлекать доход, а без прибыли невозможно содержать штат», — говорит Миронов. По его словам, «налоговые каникулы» и другие послабления, в случае их предоставления бизнесу, должны соответствовать тем потерям, которые предприниматели понесут
Работодатель может воспользоваться специальной нормой, предусмотренной частью статьи 72.2 ТК РФ (временный перевод на другую работу), считает партнер адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Александр Кадетов. Данная статья предусматривает возможность на время чрезвычайных происшествий, включая эпидемию, перевести работников на срок до месяца на любую другую работу, включая удаленную.
Нарушения трудового законодательства во время эпидемии будут максимально жестко наказываться, считает Кадетов.
«Отмечу, что правительство утвердило особый порядок оформления и назначения выплат лицам, которые находятся на карантине, после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, а также проживающим совместно с ними», — указывает Кадетов.