Новосибирская группа записала «заклинание» против коронавируса

«Сейчас в интернет заходишь и все новости только об этом, все об этом говорят. Вполне логично, что это вызывает отзыв в
Далее, по его словам, музыканты решили обыграть это в стиле группы и специально сделали это небрежно и буквально за пять минут «под настроение». Песня стала популярной и сейчас активно появилась в социальных сетях.
«Мы недавно записали новый альбом “Сильная & независимая”, сняли клип, и 27 марта будет презентация», — сказал Петенёв, не исключив, что в связи с успехом
«Рви Меха — Оркестр!» — музыкальная