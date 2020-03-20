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18:06 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирская группа записала «заклинание» против коронавируса

НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Новосибирская рок-группа «Рви Меха — Оркестр!» записала и опубликовала в соцсетях шуточную песню-заклинание против коронавируса — в музыкальной зарисовке соединили творчество Владимира Высоцкого и интернет-мем.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

«Сейчас в интернет заходишь и все новости только об этом, все об этом говорят. Вполне логично, что это вызывает отзыв в интернет-творчестве, в мемах. У нас появилась такая идея соединить бессменную классику — Владимира Семеновича Высоцкого и мем с сумасшедшими бабушками, которые окуриваниями спасают Россию от коронавируса», — рассказал РИА Новости лидер группы Александр Петенёв.

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Далее, по его словам, музыканты решили обыграть это в стиле группы и специально сделали это небрежно и буквально за пять минут «под настроение». Песня стала популярной и сейчас активно появилась в социальных сетях.

«Мы недавно записали новый альбом “Сильная & независимая”, сняли клип, и 27 марта будет презентация», — сказал Петенёв, не исключив, что в связи с успехом песни-заклинания про коронавирус на концертах теперь придется исполнять и ее.

«Рви Меха — Оркестр!» — музыкальная рок-группа из Новосибирска, играющая в оригинальном стиле, сочетая в творчестве горячий коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, цыганского панка, рока, ска, латино и регги.

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