18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Героев известных картин «отправили» на карантин по домам
Пандемия коронавируса дошла и до произведений искусства.
С распространением коронавируса по всему миру все больше стран вводят карантин, запрещая своим согражданам выходить на улицы. Многие туристические достопримечательности и целые города почти опустели.
Но самоизоляция коснулась не только реальных людей, но и героев известных классических картин. В Сети появилась забавная серия с произведениями, персонажи которых тоже «переместились» домой на карантин.
Екатерина Гура