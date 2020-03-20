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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Героев известных картин «отправили» на карантин по домам

Пандемия коронавируса дошла и до произведений искусства.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано250 856+23 113
Скончалось10 389+1 071
Выздоровело87 284+2 752
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

С распространением коронавируса по всему миру все больше стран вводят карантин, запрещая своим согражданам выходить на улицы. Многие туристические достопримечательности и целые города почти опустели.

Но самоизоляция коснулась не только реальных людей, но и героев известных классических картин. В Сети появилась забавная серия с произведениями, персонажи которых тоже «переместились» домой на карантин.

Екатерина Гура

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