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Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
16Опустошенные из-за пандемии магазины
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
20:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 20 марта

Компании аннулируют россиянам туры за границу, некоторым странам грозит новая волна заболевания, а ученые показали снимки коронавируса, сделанные под микроскопом.

Коронавирус COVID-19
17:08 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано263 071+26 687
Скончалось11 113+1 323
Выздоровело87 351+2 391
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: AP 2020

Кого убивает коронавирус: данные статистики

Представлены предварительные данные о том, люди каких возрастов оказались наиболее уязвимы к коронавирусу. Если риск умереть от COVID-2019 выше у пожилых людей, то риск заболеть им вовсе не так очевидно зависит от возраста.

Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса

Южная Корея, Китай, Сингапур и другие страны Азии демонстрируют успехи в борьбе с пандемией. Однако теперь они столкнулись с новой опасностью — вирус могут завезти из Европы и США.

Источник: РИА "Новости"

Число заболевших коронавирусом в России превысило 250 человек

В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории страны выявили 253 случая заражения коронавирусом. При этом число выписанных после выздоровления из больниц пациентов возросло до 12.

Зараженным коронавирусом россиянам могут реструктурировать кредиты

Банк России призвал поддержать потребителей финансовых услуг и снизить риски для их финансового благополучия.

Российские туроператоры одновременно начали аннулировать туры за границу

Крупнейшая отечественная чартерная авиакомпания объявила, что останавливает полеты из России. Туроператоры сообщили, что аннулируют туры за границу, чтобы сохранить здоровье россиян и позволить тысячам туристов избежать самоизоляции после возвращения.

Источник: Reuters

Врага надо знать в лицо

Ученые из США показали снимки коронавируса, сделанные в лаборатории под микроскопом. Для большей наглядности, чтобы было проще отличить его от здоровых клеток, исследователи сделали изображение вируса цветным.

«Останься дома»

Врачи всего мира приняли участие в новом флешмобе. Медики сфотографировались в халатах и масках с листами бумаги, на которых был написан слоган: «Я остаюсь на работе ради тебя, останься дома ради меня».

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Тест: отличите правду о коронавирусе от мифов

Информация о коронавирусе появляется отовсюду, и зачастую это лишь гипотезы, а иногда и фейки. Мы подготовили тест с мифами и реальными фактами о COVID-19, и ваша задача — найти среди них правду.

Дикие животные вышли на пустующие улицы городов

В ряде стран ввели карантин, и города резко опустели. Вместо людей на улицы стали выходить дикие животные, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях.

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21:14 (мск)© Ньюстюб
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