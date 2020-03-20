Коронавирус COVID-19: главные события 20 марта

Представлены предварительные данные о том, люди каких возрастов оказались наиболее уязвимы к коронавирусу. Если риск умереть от COVID-2019 выше у пожилых людей, то риск заболеть им вовсе не так очевидно зависит от возраста.
Южная Корея, Китай, Сингапур и другие страны Азии демонстрируют успехи в борьбе с пандемией. Однако теперь они столкнулись с новой опасностью — вирус могут завезти из Европы и США.
В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории страны выявили 253 случая заражения коронавирусом. При этом число выписанных после выздоровления из больниц пациентов возросло до 12.
Банк России призвал поддержать потребителей финансовых услуг и снизить риски для их финансового благополучия.
Крупнейшая отечественная чартерная авиакомпания объявила, что останавливает полеты из России. Туроператоры сообщили, что аннулируют туры за границу, чтобы сохранить здоровье россиян и позволить тысячам туристов избежать самоизоляции после возвращения.
Ученые из США показали снимки коронавируса, сделанные в лаборатории под микроскопом. Для большей наглядности, чтобы было проще отличить его от здоровых клеток, исследователи сделали изображение вируса цветным.
Врачи всего мира приняли участие в новом флешмобе. Медики сфотографировались в халатах и масках с листами бумаги, на которых был написан слоган: «Я остаюсь на работе ради тебя, останься дома ради меня».
Информация о коронавирусе появляется отовсюду, и зачастую это лишь гипотезы, а иногда и фейки. Мы подготовили тест с мифами и реальными фактами о COVID-19, и ваша задача — найти среди них правду.
В ряде стран ввели карантин, и города резко опустели. Вместо людей на улицы стали выходить дикие животные, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях.