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19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три месяца «жизни» коронавируса показали за 54 секунды (видео)

Наглядный пример того, как стремительно вирус распространялся по планете.

Коронавирус COVID-19
17:08 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано254 996+25 606
Скончалось10 444+1 119
Выздоровело87 351+2 794
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

Студент из Калифорнии по имени Эдвард Хаас создал 54-секундный ролик, в котором показал распространение коронавируса COVID-19 по миру. Карту заражения он сделал на основе данных Университета Джонса Хопкинса.

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Так, можно увидеть, что с января 2020 года (хотя уже известно, что коронавирус появился в Китае еще в конце ноября) по конец февраля вирус заражал только население Китая, но потом он проник на территорию Ближнего Востока, а затем переместился в Европу, откуда стремительно начал распространяться по всему миру.

По состоянию на 20 марта в мире зарегистрировано более 255 тысяч человек, из них выздоровели почти 90 тысяч и умерли 10,5 тысяч. В марте ВОЗ назвала коронавирус пандемией, а многие страны закрыли границы и объявили карантин.

Екатерина Гура

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Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 19:13 MSK, 20.03
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