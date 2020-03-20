Три месяца «жизни» коронавируса показали за 54 секунды (видео)

Студент из Калифорнии по имени Эдвард Хаас создал 54-секундный ролик, в котором показал распространение коронавируса COVID-19 по миру. Карту заражения он сделал на основе данных Университета Джонса Хопкинса.
Так, можно увидеть, что с января 2020 года (хотя уже известно, что коронавирус появился в Китае еще в конце ноября) по конец февраля вирус заражал только население Китая, но потом он проник на территорию Ближнего Востока, а затем переместился в Европу, откуда стремительно начал распространяться по всему миру.
По состоянию на 20 марта в мире зарегистрировано более 255 тысяч человек, из них выздоровели почти 90 тысяч и умерли 10,5 тысяч. В марте ВОЗ назвала коронавирус пандемией, а многие страны закрыли границы и объявили карантин.
Екатерина Гура