Личный фотограф Ельцина Донской: В чеченской деревне. Взял мощный объектив, наставил. Тот разговаривает с солдатами. Замечаю—у Деда здоровенный комар сидит на лице. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!— Чипполино ☭ (@Beria911) March 20, 2020
- А эффект — Ельцин страдает, выводя войска pic.twitter.com/RGtz3t2SWb
03:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Личный фотограф раскрыл секрет снимка «страдающего» Ельцина
Личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской раскрыл секрет снимка «страдающего» первого президента России, сделанного в Чечне. Его цитату приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем