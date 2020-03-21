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07:13 (мск), источник: Life.ru

Опрос: Треть россиян рада работать удаленно

При этом обратно в офис захотел каждый десятый опрошенный — дома не так комфортно.

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20 мартаЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано275 429+30 906
Скончалось11 397+1 367
Выздоровело88 252+2 226
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: Reuters

Треть респондентов (29%), принявших участие в опросе на тему удовлетворения от перехода на удаленный режим работы в связи с угрозой коронавирусной инфекции, довольна таким видом труда.

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При этом больше половины — 54% — отметили, что не могут перейти на удаленку, потому что характер их работы или начальство им этого не позволили. А 46% работают из дома, но не всем это нравится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса «Туту.ру».

Из работающих дома 7% честно признались, что их продуктивность снизилась, а каждый десятый хочет обратно в офис, так как там работать комфортнее, нежели дома.

Всего в опросе участвовало 1,3 тысячи респондентов.

Ранее стало известно, что большинство россиян не ушло на удаленную работу из-за коронавируса, а тем, кто все же ушел, психолог дала советы, как эффективно организовать рабочий процесс на домашнем карантине.

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