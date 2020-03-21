Опрос: Треть россиян рада работать удаленно

Треть респондентов (29%), принявших участие в опросе на тему удовлетворения от перехода на удаленный режим работы в связи с угрозой коронавирусной инфекции, довольна таким видом труда.
При этом больше половины — 54% — отметили, что не могут перейти на удаленку, потому что характер их работы или начальство им этого не позволили. А 46% работают из дома, но не всем это нравится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса «Туту.ру».
Из работающих дома 7% честно признались, что их продуктивность снизилась, а каждый десятый хочет обратно в офис, так как там работать комфортнее, нежели дома.
Всего в опросе участвовало 1,3 тысячи респондентов.
Ранее стало известно, что большинство россиян не ушло на удаленную работу