Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира

Медики в разных странах работают над вакциной от Covid-19 и новыми процедурами тестирования. Кто испытывает вакцины и можно ли надеяться на массово доступное лекарство в ближайшем будущем?

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело15+3
Инфицировано278 655+32 380
Скончалось11 572+1 534
Выздоровело89 276+3 240
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:00 MSK, 21.03
Источник: GETTY IMAGES

В середине марта Всемирная организация здравоохранения перечислила 41 вариант «вакцин-кандидатов».

Среди разработчиков вакцин-кандидатов указаны крупные мировые фармацевтические холдинги и известные университеты — Оксфордский университет в Англии, Институт Пастера во Франции.

За минувшую неделю некоторые из них объявили о начале клинического тестирования на людях.

Какие вакцины и в каких странах сейчас тестируются?

Вакцины в разработке

За последние несколько дней в нескольких городах США начались программы клинических испытаний вакцины против коронавируса на добровольцах.

Как рассказали Би-би-си в исследовательском центре компании Inovio в Сан-Диего, там испытания займут несколько месяцев, и даже если они окажутся успешными, на то чтобы довести лекарство до массового производства.

Это значит, что при полном успехе на массово доступную вакцину можно будет рассчитывать только к середине следующего года.
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

В пятницу о начале испытаний вакцины против Covid-19 сообщил российский Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства говорят о внедрении вакцины в четвертом квартале 2020 года. РБК сообщает, что препарат испытывают на животных.

Ранее о тестировании потенциальной вакцины на людях объявили две больницы в Бостоне. В программе Массачусетской центральной больницы участвуют трое добровольцев, но часть из них получит плацебо.

Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам, сообщило 17 марта агентство Ассошиэйтед пресс.

О разработке вакцины ранее объявили в Казанском федеральном университете | Источник: GETTY IMAGES

Во вторник китайская компания CanSino Biologics объявила, что ее версию вакцины под названием Ad5-nCoV одобрили для первой фазы клинических испытаний. Вакцина содержит фрагмент генетического кода вируса, сообщает Newsweek.

Процедуры тестирования

Оптимизация методов тестирования на коронавирус — важный аспект борьбы с эпидемией. Некоторые европейские страны и США столкнулись с дефицитом наборов для тестирования.

Британский премьер Борис Джонсон на этой неделе пообещал, что в Британии на вирус будут тестировать 25 тысяч человек в день. Но в среду председатель британской коллегии терапевтов Мартин Маршалл признал, что Британия столкнулась с дефицитом Covid-19.

Новость
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

На дефицит наборов жалуется также север Италии, один из самых зараженных регионов Европы.

Новые методы тестирования на вирус тоже разрабатываются. В четверг о первом успешном испытании нового метода сообщила команда ученых из Израиля. Этот метод молекулярного тестирования может обрабатывать сразу несколько образцов, говорят его разработчики.

В Европе и США сразу несколько компаний на этой неделе выпустили наборы для быстрого тестирования на дому. Однако в Америке возникла проблема с лицензированием. На данный момент ни один из наборов не лицензирован управлением по санитарному надзору США.

Британский премьер также пообещал закупить тесты на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус. Эти тесты, наподобие тестов на беременность, люди смогут делать сами, чтобы проверить, переболели ли они уже Covid-19.

Это важно, поскольку многие переносят эту болезнь без симптомов, являясь переносчиками вируса. Люди, уже переболевшие и получившие иммунитет, смогут вернуться к своей нормальной деятельности без угрозы заразить окружающих.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 15:13 MSK, 21.03
 ''Нас не тестируют на коронавирус'': за что британские врачи ругают власти
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Минфин обнулил ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
На россиян начали заводить дела за нарушение самоизоляции
Мишустин предостерег от увольнений на фоне коронавируса
Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе
Работники «взбунтовались» против гламурных фото на карантине
Спутник показал, как сократились выбросы над Китаем (видео)
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
Цены на заправках в США: бензин стоит 21 рубль Эксперты предупреждают – если цены на нефть останутся низкими долгое время, то это нанесет серьезный удар по перспективам развития электромобилей
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Новости партнеров
Переболевшая коронавирусом актриса рассказала, чем вылечилась
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Gnezdo.ru
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
10 средств, которые должны быть в каждой аптечке Лучше всего иметь все необходимое под рукой для лечения разных вирусов и прочих популярных напастей. Только не забывай проверять срок годности.
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь