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21:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 21 марта

Число зараженных в России превысило три сотни, работодателей предостерегают от увольнений, а против россиян возбуждают дела из-за нарушения самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
15:05 (мск)Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано297 090+31 595
Скончалось12 755+1 608
Выздоровело91 540+4 177
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 21.03
Источник: РИА "Новости"

Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Вирус подхватили в 18 регионах. Больше всего новых инфицированных появилось в Московской области.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек.

Бордо (Франция). Надпись на самодельном плакате "Спасибо всем медицинским работникам" | Источник: AFP 2020

Мишустин предостерег работодателей от увольнений

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Председатель правительства России Михаил Мишустин предостерег российских работодателей от соблазна «решить свои текущие проблемы» за счет увольнения сотрудников. Такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура, заверил он.

Вакцины против коронавируса испытывают в разных странах мира

В США начались программы клинических испытаний вакцины против коронавируса на добровольцах. Роспотребнадзор тоже заявил о начале испытаний против COVID-19. Начала испытывать вакцину и китайская компания CanSino Biologics.

На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

Правоохранительные органы в Ставропольском крае начали привлекать к ответственности граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран. В регионе пока не уточняют характер возбужденных дел.

Определены приоритетные страны для эвакуации российских туристов

Российских туристов будут эвакуировать прежде всего из Испании, Португалии, Черногории, Сербии, Венгрии, Марокко и Молдавии. В списке есть и несколько «экзотических» стран, таких как Перу, Филиппины, Аргентина, Бразилия и Барбадос. Сейчас специалисты проводят логистическую работу.

Брайтон (Великобритания). Витрина аптеки. | Источник: AFP 2020

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей. Врач отметил, что половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет.

Познер озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

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Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса завершится до конца мая.

В соцсетях отправились в путешествия, не выходя из дома

Из-за пандемии коронавируса весь мир лишился возможности свободно путешествовать и делать фото на борту самолета. В ответ на вынужденную изоляцию пользователи соцсетей запустили забавный челлендж QuarantineTravelChallenge. «Туристы» фотографируются на фоне стиральной машины, изображающей иллюминатор в самолете.

Бангкок (Таиланд). Кафе на фудкорте в аэропорту. Крестиками обозначена "зона дистанцирования". Сесть за эти столики, пока за одним из них сидит человек, не может никто другой. | Источник: AFP 2020

Российский ВУЗ провел лекцию в игре Minecraft

Преподаватель Донского государственного технического университета из-за карантина провел лекцию перед студентами в Minecraft. Занятие по дисциплине «Функциональное программирование» в таком необычном формате предложили провести сами студенты.

Спорт на карантине: главное за день

Отмена ЧМХ-2020, оптимистичная дата возобновления игр РПЛ, призыв НОКов нескольких стран перенести Олимпиаду-2020 и другие спортивно-вирусные события дня.

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20 марта© Ньюстюб
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