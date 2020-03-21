Коронавирус COVID-19: главные события 21 марта

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Вирус подхватили в 18 регионах. Больше всего новых инфицированных появилось в Московской области.
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек.
Председатель правительства России Михаил Мишустин предостерег российских работодателей от соблазна «решить свои текущие проблемы» за счет увольнения сотрудников. Такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура, заверил он.
В США начались программы клинических испытаний вакцины против коронавируса на добровольцах. Роспотребнадзор тоже заявил о начале испытаний против COVID-19. Начала испытывать вакцину и китайская компания CanSino Biologics.
Правоохранительные органы в Ставропольском крае начали привлекать к ответственности граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран. В регионе пока не уточняют характер возбужденных дел.
Российских туристов будут эвакуировать прежде всего из Испании, Португалии, Черногории, Сербии, Венгрии, Марокко и Молдавии. В списке есть и несколько «экзотических» стран, таких как Перу, Филиппины, Аргентина, Бразилия и Барбадос. Сейчас специалисты проводят логистическую работу.
Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей. Врач отметил, что половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет.
Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса завершится до конца мая.
Преподаватель Донского государственного технического университета
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