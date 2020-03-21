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20:15 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвала еще один способ защиты от коронавируса

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мытье носа с мылом препятствует распространению вирусов на слизистую носоглотки, заявила «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 21.03
Источник: AP 2020

«Это прекрасный старинный метод, который использовали еще в советское время для профилактики вирусных заболеваний», — сказала она.

Алексеева пояснила, что содержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой. Особенно эффективно в этом плане хозяйственное мыло, добавила она.

Терапевт заметила, что постоянное мытье мылом нарушает иммунитет кожи и ее рН-баланс, а также вызывает сухость.

«Для того чтобы этого не произошло, сразу после промывания стоит смазать нос ароматическим маслом. Например, перечной мяты, корицы, гвоздики — они обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Если таких масел под рукой нет, можно использовать хоть оливковое. Или, например, детский крем, оксолиновую мазь», — приводит ее слова издание.

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По словам Алексеевой, она использует обычное белое банное мыло. Вернувшись домой с улицы, медик моет руки по локоть, а также лицо, шею, уши и нос — оставляет их намыленными на две-три минуты.

«На работе, приняв нескольких пациентов, я проветриваю помещение, протираю поверхности, затем иду к умывальнику и промываю нос. То же, кстати, нужно делать и всем офисным работникам. Можно просто промыть нос пальцем, а можно набрать мыльную воду в ладони и немного вдохнуть», — посоветовала она.

Как отметила врач, чтобы не заболеть вирусной инфекцией, в первую очередь следует соблюдать дистанцию с другими людьми. Она добавила, что вирус не остается в воздухе и не стоит бояться заразиться, сев на место другого человека в такси или общественном транспорте.

В среду 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 234 тысяч человек, свыше девяти тысяч из них скончались. В России выявили 306 случаев заражения. Часть заболевших уже выздоровела.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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