«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — цитирует сообщение компании ТАСС. Ограничения коснулись Молдавии,
Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19).
Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.