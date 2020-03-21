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22:13 (мск), источник: Известия

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу, 21 марта, пресс-служба компании.

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В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано298 393+32 278
Скончалось12 755+1 602
Выздоровело91 540+4 177
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 21.03
Источник: РИА "Новости"

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — цитирует сообщение компании ТАСС. Ограничения коснулись Молдавии, Шри-Ланки, Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Туниса, Каймановых островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.

Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19).
пресс-служба «Почты России»

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

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Источник:©Аргументы и факты
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