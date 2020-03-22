Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса

Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями Covid-19, отмечают медики.
По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии.
В Великобритании, США, Франции и северной Италии отмечается внезапный рост случаев аносмии, говорится в совместном заявлении профессора Клэр Хопкинс из Британского общества ринологов и профессора Нирмала Кумара из ассоциации оториноларингологии.
«Эти пациенты могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствовали быстрому распространению Covid-19, — говорится в заявлении. — К сожалению, симптомы этих пациентов не соответствуют нынешнему критерию для сдачи анализов или самоизоляции».
«Существует вероятность, что если любого взрослого с аносмией, но без других симптомов попросят самоизолироваться на семь дней, мы могли бы уменьшить количество бессимптомных больных, которые продолжают действовать как переносчики, не осознавая необходимости самоизоляции», — говорят в ENT.
Ранее 62-летняя заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис, переболевшая коронавирусом, рассказала, что потеряла обоняние и вкус после болезни.
Кроме того, об аносмии как о симптоме коронавируса говорил немецкий вирусолог профессор Хендрик Стрик. По его словам, потеря вкуса и обоняния на несколько дней наблюдалась у двух третей поступавших к нему пациентов.
По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 32 тысячи новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения достигло 266 тысяч, скончались более 11 тысяч человек.