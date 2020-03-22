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08:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Азербайджана пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал годовую зарплату на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного агентства Азертадж.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 278+31 844
Скончалось13 049+1 650
Выздоровело92 373+4 117
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:20 MSK, 22.03
Источник: AP 2020

Деньги были направлены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан по указу азербайджанского лидера.

Отмечается, что месячная зарплата Ильхама Алиева составляет 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов).

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4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Американский лидер направил средства министерству здравоохранения и социальных служб.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. По последним данным, в мире новым типом коронавируса инфицированы более 304 тысяч человек. Из них более 12,9 тысячи скончались, а свыше 91,6 тысячи — излечились.

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