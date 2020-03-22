Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
04:52 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Анализ данных SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
21 мартаКоронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано306 395+30 968
Скончалось13 031+1 634
Выздоровело92 335+4 085
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:20 MSK, 22.03
Источник: РИА Новости

Исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

Полученные данные, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяют говорить о том, что 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности. При этом у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения.

На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.
пресс-служба Роспотребнадзора
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Специалисты Роспотребнадзора считают, что благодаря точной оценке инкубационного периода заболевания можно будет лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.

«Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения», — отметили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 300 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 05:13 MSK, 22.03
 Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Врач назвала еще один способ защиты от коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306
Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 222
50 лет коту под хвост? 187
За друзей . 177
Школа выживания 149
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Звезда сериала «Мажор» Разумовская впервые показала фото сына Платону летом исполнится год
Леди
Участники Евровидения 2021 года выступят с новыми песнями Таким образом, группа Little Big, если она поедет на конкурс в следующем году, не сможет исполнить там песню Uno.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь