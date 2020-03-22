Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
16В Чехии назвали Европейское дерево года
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
09:30 (мск), источник: Известия

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big.

Коронавирус COVID-19
21 мартаКоронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 280+31 846
Скончалось13 049+1 650
Выздоровело92 376+4 120
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:20 MSK, 22.03

Музыкант полностью переписал текст композиции, в котором он призывает людей перестать паниковать и заняться спортом, чтобы не заразиться коронавирусом во время эпидемии. Вокалисткой выступила певица Полина Калинина. В качестве инструментов были выбраны три балалайки.

Видеоклип артиста под названием «Коронавирус, adios!» посвящен группе Little Big, которая не смогла поехать на «Евровидение-2020» в Нидерланды из-за отмены конкурса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Киряков регулярно перепевает популярные композиции. В его активе — каверы песен Scorpions, Prodigy, Nirvana, Adele, ABBA и др. В июне 2019 года «РИА Новости» рассказывали о том, что известная группа Queen оценила версию «The show must go on» в исполнении пермского балалаечника.

21 марта российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Спиридонова сняли ролик с акробатическим номером под песню «Uno» в рамках флешмоба в поддержку группы Little Big.

Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 09:13 MSK, 22.03
 Здесь был Шерлок: раздвоение Мориарти и многоженство Ватсона
Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
Два автобуса столкнулись в Тамбовской области
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов
Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 222
50 лет коту под хвост? 187
За друзей . 177
Школа выживания 149
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Дети
Звезда сериала «Мажор» Разумовская впервые показала фото сына Платону летом исполнится год
Леди
10 средств, которые должны быть в каждой аптечке Лучше всего иметь все необходимое под рукой для лечения разных вирусов и прочих популярных напастей. Только не забывай проверять срок годности.
Новости партнеров
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Победа над коронавирусом: звезда выложила проверенный рецепт излечения
Куриленко рассказала, чем излечила коронавирус
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь