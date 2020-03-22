«Не будет, как на Титанике»: коронавирус стал болезнью, которая разделила общество

Коронавирус, возможно, запомнится как болезнь, которая разделила общество по расе, возрасту и социальному классу, пишет Bloomberg. Некоторые группы страдают от пандемии больше, чем другие.
Например, коронавирус обострил конфликт поколений, отмечает агентство. Некоторые молодые пользователи в шутку называют смертельный вирус «BoomerRemover» (сокрушитель бэби-бумеров), поскольку болезнь наиболее опасна для пожилых людей. Хэштег #BoomerRemover, который пользователи Twitter использовали для шуток о коронавирусе, недавно вышел в самые популярные тренды в Twitter.
Кроме того, коронавирус превратился в повод для расистских шуток про Китай, с которого началось распространение инфекции.
Один из примеров — гуляющее в Twitter выражение «Kung Flu» (сочетание гриппа и боевого искусства кун-фу). За пределами интернета ситуация серьезнее: по данным правозащитной организации Asian Americans Advancing Justice, которая отслеживает дискриминацию в отношении выходцев из Азии в США, по мере распространения коронавируса по стране растет и число нападений на почве ненависти в отношении китайцев. Если до начала эпидемии в США организация получала, в среднем, одну жалобу в неделю, то теперь — 3−4 жалобы в день. Один заявитель сообщил, что его избили и обвинили в том, что он привез коронавирус в США.
Агентство отмечает, что свой вклад в создание трений из-за эпидемии внес американский президент Дональд Трамп, который в своих твитах называет вирус «китайским».
Эпидемия сделала более явным неравенство между «белыми воротничками», которые могут оставаться дома без риска лишиться работы, и людей без страховки, получающих почасовую оплату и теряющих доход из-за эпидемии, пишет Bloomberg.
По данным опроса, на который ссылается агентство, возможность работать удаленно есть только у трети сотрудников в США. Речь в основном идет о высокооплачиваемых специалистах с хорошей медицинской страховкой и оплачиваемым отпуском. В то же время работники фабрик по производству туалетной бумаги или те, кто занимается доставкой продуктов, не могут позволить себе уйти на карантин и не всегда имеют страховку или оплачиваемый отпуск, пишет Bloomberg.
Еще более ярко выражено неравенство между необеспеченными людьми и теми, кто может заплатить за свой комфорт и защиту от вируса, пишет Bloomberg.
В то время, как миллионы людей не могут пройти тестирование на коронавирус, 1% богатейших людей для этого «надо просто потянуть за нужные ниточки», отмечает Артур Каплан, руководитель программы этики в медицинской школе Нью-Йоркского университета.
Например, баскетболисты из клуба «Бруклин Нетс», который в прошлом году у Михаила Прохорова приобрел сооснователь Alibaba Джозеф Цай, сдали тесты в частной клинике (у четверых обнаружили вирус). Для сдачи тестов спортсменов и их родных, даже если у них не было симптомов, доставили в лабораторию на частном самолете, который перед полетом продезинфицировали сотрудники клуба, пишет Bloomberg. Позднее тестирование прошли игроки еще нескольких команд НБА, у которых не было симптомов.
Не называя имен, Bloomberg пишет, что один из миллиардеров-инвесторов сообщил, что мог бы легко пройти тест, если бы захотел. «Настоящая схватка среди элиты в Нью-Йорке идет за резервирование больничной койки, — пишет агентство. — Один миллиардер, имеющий личные связи с крупной нью-йоркской больницей, сказал, что готов потянуть за нужные ниточки, но только ради членов семьи или близкого друга».
Я всегда знал, что наличие денег позволяет повысить качество вашего лечения, ведь именно так деньги работают в этой стране. Меня просто шокирует, что власти не отреагировали достаточно быстро, чтобы все, кто нуждается в тестировании, могли его пройти.
Мэтт Фридрихсврач-консультант
Частный врач с Манхэттена Джордж Лякеас рассказал, что его клиенты интересуются, могут ли они рассчитывать на «особый доступ» к лечению в случае заболевания. По его словам, при нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких и других ресурсов врачи будут отдавать предпочтение пациентам в самом тяжелом состоянии.
Это не будет так, как на «Титанике», где для богатых есть шлюпки, которые оставляют наполовину пустыми.
Производитель портативных аппаратов искусственной вентиляции легких Ventec Life Systems сообщил, что получил сотни запросов от частных лиц о приобретении устройств. «Многие спрашивают, можно ли их купить и сколько штук, — говорит директор по стратегии компании Крис Брукс. — Цена — это не то, что их заботит». Ventec не продает продукцию напрямую частным клиентам.
По мнению заведующего кафедрой социологии Гарвардского университета Джейсона Бекфилда, людей разобщает не сам вирус. Во время эпидемии представители разных групп могут либо в чем-то винить себя, либо перекладывать ответственность на тех, кто им не нравится, отметил он.
«Люди во все времена умирают из-за своего положения в обществе, но это обычно об этом не говорят в национальных новостях», — говорит Бекфилд. По его словам, нынешняя ситуация раскрывает глубокие структурные проблемы, которые есть в современном обществе. Эксперт также выразил сожаление, что привлечение внимания к социальному неравенству не гарантирует изменений для людей с низким доходом.
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