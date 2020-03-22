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12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странные существа рифа Нингалу попали на видео

Их сняли с помощью подводного робота.

Австралийские ученые впервые исследовали глубоководные места возле кораллового рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

Они использовали телеуправляемый подводный аппарат (ROV), чтобы изучить невероятное биоразнообразие этой подводной области. Возле Нингалу существует много новых видов живых существ, которые еще не названы и не описаны учеными, сообщают в Институте океана Шмидта.

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Ранее команда поделилась подводным видео из морского заповедника Бремер, где заметила многих странных обитателей, в том числе личинку со щупальцами — необычный экземпляр цериантарии.

Анна Лысенко

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