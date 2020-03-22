12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странные существа рифа Нингалу попали на видео
Их сняли с помощью подводного робота.
Австралийские ученые впервые исследовали глубоководные места возле кораллового рифа Нингалу в Индийском океане у
Они использовали телеуправляемый подводный аппарат (ROV), чтобы изучить невероятное биоразнообразие этой подводной области. Возле Нингалу существует много новых видов живых существ, которые еще не названы и не описаны учеными, сообщают в Институте океана Шмидта.
Ранее команда поделилась подводным видео из морского заповедника Бремер, где заметила многих странных обитателей, в том числе личинку со щупальцами — необычный экземпляр цериантарии.
Анна Лысенко