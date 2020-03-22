Российский комик создал «симулятор коллеги» (видео)

«Симулятор коллеги. Во время изоляции многие работают из дома. Проблема в том, что дома нет живого общения с коллегами, которое и создает задорную рабочую атмосферу. Эта симуляция создана, чтобы облегчить переход к домашнему офису. Для максимального эффекта рекомендуется ставить на репит с 10.00 до 19.00», — написал он.
«Господи, это просто весь мой опыт работы в офисе, вы мастер!» — пишет один из читателей. «Спасибо, что напомнили, как я по всему этому не скучаю», — добавляет другой подписчик.
В комментариях пользователи стали добавлять свои варианты типичных офисных реплик: «А давайте закажем пиццу!», «Может, откроем окно, дышать нечем?», «Я, пожалуй, закрою окно, мне дует», «Чей салат уже вторую неделю лежит в холодильнике?», «Кто грел в микроволновке борщ?», «Пойдём покурим?».
Ранее пользователи соцсетей поделились фотографиями своих домашних офисов. Некоторые приспособили для удаленной работы гладильные доски, мусорные корзины и даже беговые дорожки.
Анна Лысенко