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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский комик создал «симулятор коллеги» (видео)

Александр Доброкотов из Москвы решил помочь россиянам, работающим удаленно из-за распространения коронавируса COVID-19. Комик записал скетч, в котором имитирует обычные офисные звуки.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:40 MSK, 22.03

«Симулятор коллеги. Во время изоляции многие работают из дома. Проблема в том, что дома нет живого общения с коллегами, которое и создает задорную рабочую атмосферу. Эта симуляция создана, чтобы облегчить переход к домашнему офису. Для максимального эффекта рекомендуется ставить на репит с 10.00 до 19.00», — написал он.

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«Господи, это просто весь мой опыт работы в офисе, вы мастер!» — пишет один из читателей. «Спасибо, что напомнили, как я по всему этому не скучаю», — добавляет другой подписчик.

В комментариях пользователи стали добавлять свои варианты типичных офисных реплик: «А давайте закажем пиццу!», «Может, откроем окно, дышать нечем?», «Я, пожалуй, закрою окно, мне дует», «Чей салат уже вторую неделю лежит в холодильнике?», «Кто грел в микроволновке борщ?», «Пойдём покурим?».

Ранее пользователи соцсетей поделились фотографиями своих домашних офисов. Некоторые приспособили для удаленной работы гладильные доски, мусорные корзины и даже беговые дорожки.

Анна Лысенко

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20 марта© Ньюстюб
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