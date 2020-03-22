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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.

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Скончалось13 059+1 487
Выздоровело93 788+4 512
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:40 MSK, 22.03
Источник: РИА "Новости"

Так, по словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед.

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Как рассказал один из собеседников издания, его семье удалось приобрести один аппарат ИВЛ, однако он надеется в дальнейшем купить еще два. Он уточнил, что стоимость оборудования составляет порядка 1,8 миллиона рублей.

Ранее в марте нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев сообщил, что богатые россияне начали оборудовать для себя персональные VIP-реанимации на случай коронавируса и пишут медикам с просьбой проконсультировать их, какие именно аппараты нужно закупить.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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