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13:41 (мск), источник: Игры Mail.ru

На iOS и Android бесплатно раздают более десятка платных игр из-за пандемии

Alto’s Odyssey, Superbrothers: Sword & Sworcery EP и множество других известных проектов.

Индустрия видеоигр отреагировала на пандемию коронавируса множеством маркетинговых акций — такого количества скидок и распродаж мы не видели давно. Поэтому сегодня мы решили собрать самые интересные платные игры для iOS и Android, которые прямо сейчас можно забрать абсолютно даром — и навсегда.

iOS:

Android:

Также обратите внимание, что на большинство игр из топ-10 в магазинах Google Play и AppStore сейчас действуют специальные скидки — премиальные игры отдают за 199 и даже 99 рублей.

Вячеслав Прищепа

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