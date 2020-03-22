13:41 (мск), источник: Игры Mail.ru
На iOS и Android бесплатно раздают более десятка платных игр из-за пандемии
Alto’s Odyssey, Superbrothers: Sword & Sworcery EP и множество других известных проектов.
Индустрия видеоигр отреагировала на пандемию коронавируса множеством маркетинговых акций — такого количества скидок и распродаж мы не видели давно. Поэтому сегодня мы решили собрать самые интересные платные игры для iOS и Android, которые прямо сейчас можно забрать абсолютно даром — и навсегда.
iOS:
Android:
Также обратите внимание, что на большинство игр из топ-10 в магазинах Google Play и AppStore сейчас действуют специальные скидки — премиальные игры отдают за 199 и даже 99 рублей.
Вячеслав Прищепа