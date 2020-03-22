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15:06 (мск), источник: Интерфакс

В российских регионах построят дополнительные инфекционные боксы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Правительство приняло решение о строительстве в регионах дополнительных инфекционных боксов для лечения больных с коронавирусом, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Скончалось13 407+1 835
Выздоровело93 790+4 514
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
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«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, так что мы потенциально готовы решить такие вопросы», — сказал Хуснуллин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК). Его слова приведены на сайте канала.

По словам Хуснуллина, с КНР «остались хорошие связи на уровне строителей».

«Получили эту информацию, понимаем, как и что они делают. У нас есть три варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация», — сообщил вице-премьер.

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