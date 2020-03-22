В российских регионах построят дополнительные инфекционные боксы

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, так что мы потенциально готовы решить такие вопросы», — сказал Хуснуллин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК). Его слова приведены на сайте канала.
«Получили эту информацию, понимаем, как и что они делают. У нас есть три варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация», — сообщил