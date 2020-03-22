17:24 (мск), источник: BBC News Русская служба
О чем может напомнить запах
Всем вам наверняка знаком удивительный эффект, когда
Способностью запаха вызывать воспоминания заинтересовались ученые из Центра системной нейрологии Бостонского университета, которые решили выяснить, нельзя ли использовать запах в качестве лекарства для лечения депрессий, связанных с тяжелыми воспоминаниями.
Если с помощью запаха можно вызвать яркие воспоминания, пусть даже о негативных событиях, этим всегда можно воспользоваться в терапевтических целях.
До недавнего времени связь между запахом и памятью, да и сам механизм возникновения воспоминаний, оставались загадкой. Устоявшаяся теория системной консолидации гласит, что воспоминания начинают формироваться в небольшом участке мозга — гиппокампе, где они насыщаются деталями. Со временем, особенно пока мы спим, участок клеток мозга, содержащих то или иное воспоминание, реактивируется и реорганизуется. После этого функцию по обработке воспоминания у гиппокампа перенимает префронтальный участок мозга, но при передаче информации часть подробностей теряется.
Эта теория неплохо объясняет, почему со временем воспоминания начинают бледнеть и стираться, а также тот факт, что при повреждении гиппокампа люди теряют способность приобретать новые воспоминания, но отчетливо помнят события многолетней давности, а в случае травм префронтальной части мозга, наоборот, демонстрируют признаки амнезии.
Но эта теория не может объяснить, как некоторые люди, особенно страдающие от посттравматического стресса,
В поисках ответов на эти вопросы Рамирес с коллегами провели эксперимент. Они решили создать у мышей воспоминание о страхе, воздействуя на них слабым, но чувствительным разрядом тока. При этом половина мышей получала электрошок, сопровождавшийся запахом экстракта миндаля, а вторую половину били током без всякого ароматического сопровождения.
На следующий день все повторилось, только уже без электричества, однако мыши, в соответствии с теорией системной консолидации, проявили активность в области гиппокампа, то есть память о страхе вернулась.
Как и ожидалось, у группы мышей, не ощущавших запах, память о страхе переместилась в префронтальную часть мозга, однако у второй группы, испытывавшей запах, активная обработка воспоминаний продолжалась в гиппокампе.
«Это свидетельствует о том, что гиппокамп был задействован в тот момент, когда по сложившейся теории этого не должно было быть, ведь воспоминание явно устарело, — объясняет Рамирес. — Но запах послужил сигналом для насыщения этого воспоминания подробностями».
Многие психотерапевтические и медикаментозные методы лечения посттравматического стресса основываются на попытке подавления травматических воспоминаний, но лечение возможно лишь в том случае, если люди отчетливо воспроизводят в памяти эти события.
Зная, как запах влияет на память, мы потенциально можем по желанию включать и выключать гиппокамп, чтобы полностью подавить память о страхе.
Иными словами, запахи, которые вызывают к жизни разные воспоминания, могут оказаться куда более сильным рычагом, чем считалось ранее, и если сегодня они служат спусковым крючком для ностальгии, печали или радости, то завтра могут стать настоящим лекарством от депрессии.