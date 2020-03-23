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06:09 (мск), источник: ТАСС

Умер хореограф Николай Боярчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. /ТАСС/. Известный хореограф, народный артист России, лауреат государственной премии России Николай Боярчиков умер в воскресенье в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амербекян.

Источник: РИА "Новости"

«Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался», — сообщила Амербекян.

Выпускник Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, Николай Боярчиков начинал свою профессиональную деятельность как танцовщик, мастер характерных и гротесковых партий. В 1967 году он закончил балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории и дебютировал как хореограф балетом «Три мушкетера» на музыку Вениамина Баснера. В 1971−77 годах Боярчиков был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета, а с 1977-го по 2007 год был сначала главным балетмейстером, затем художественным руководителем Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).

Среди его постановок — балеты «Деревянный принц», «Царь Борис», «Слуга двух господ», «Орфей и Эвридика».

На литературные сюжеты он создал балеты «Разбойники», «Макбет», «Женитьба», «Тихий Дон», «Ромео и Джульетта», «Фауст». Николай Боярчиков создал редакции классических балетов — «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Корсар», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и другие.

Заведующий балетной труппой Пермского театра оперы и балета Виталий Дубровин поделился с ТАСС воспоминаниями о работе с Боярчиковым.

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«Мы считаем, что это золотой век нашего балета, когда в театр нельзя было попасть, когда мы утром приходили на работу к 9:30, а люди всю ночь дежурили, [ждали], когда касса откроется. Николай Боярчиков был профессионалом во всех отношениях и вообще светлым человеком, мы его любили, полностью ему доверяли, у нас была настоящая, насыщенная жизнь. Когда мы работали над “Ромео и Джульеттой”, было предложение поставить “Испанские миниатюры”, так мы из театра не уходили, поставили [в театре] раскладушки. С ним пермская труппа впервые выехала [на гастроли], и были шикарные отзывы», — отметил Дубровин.

С 2001 по 2008 год профессор Боярчиков заведовал кафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской консерватории. В последние годы он был профессором кафедры хореографии Академии русского балеты имени Вагановой.

Николай Боярчиков — кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он удостаивался высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Государственную премию России он получил за создание балетов «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ».

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