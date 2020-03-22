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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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19:27 (мск), источник: ТАСС

Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

Оперный певец рассказал, что у него наблюдались жар и кашель.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось13 664+1 743
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
Источник: РИА "Новости"

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Соответствующее заявление тенор сделал в публикации, размещенной в воскресенье на его странице в Facebook.

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«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), — написал он. — Я и моя семья находимся в самоизоляции». «У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным», — уточнил 79-летний оперный певец.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Знаменитости, у которых обнаружили коронавирус
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