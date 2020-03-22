Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Соответствующее заявление тенор сделал в публикации, размещенной в воскресенье на его странице в Facebook.
«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), — написал он. — Я и моя семья находимся в самоизоляции». «У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным», — уточнил 79-летний оперный певец.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.
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