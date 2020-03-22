Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу

Кинотеатрам рекомендовано приостановить показы фильмов с 23 марта. Об этом говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой, сообщил сайт ведомства.
Согласно документу, который уже доведен до региональных властей, такие меры необходимы для предупреждения распространения коронавируса.
Пресс-служба Минкультуры напомнила, что ранее ведомство ввело такие же ограничения в отношении музеев, театров, филармоний и цирков.
С 19 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в всех 85 регионах России. Ограничения, в частности, предполагают отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.