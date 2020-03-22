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21:02 (мск), источник: РИА Новости

Меркель решила отправиться на домашний карантин

БЕРЛИН, 22 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 22.03
Источник: Reuters

Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус.

«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», — говорится в сообщении кабмина.

Меркель собирается исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.
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Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии.

В частности, на две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.

В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство видов магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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