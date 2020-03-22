Меркель решила отправиться на домашний карантин

Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус.
«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии.
В частности, на две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.
В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство видов магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек.