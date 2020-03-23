В «Аэрофлоте» рассказали, как купить билет на вывозной рейс

«Аэрофлот» продолжает выполнение специальных рейсов для вывоза граждан Российской Федерации из стран с ограниченным авиасообщением. Билеты на специальные возвратные рейсы доступны только для граждан РФ, в связи с этим продажа авиабилетов на официальном сайте «Аэрофлота» не производится, — говорится в сообщении.
Отмечается, что купить билет можно в офисах продаж и кассах «Аэрофлота» по всему миру, пунктах продаж, а также обратившись в
«Информация об изменениях в полетной программе “Аэрофлота” и специальных рейсах для возвращения граждан РФ регулярно обновляется на официальном сайте», — уточняется в сообщении.
На данный момент Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, в их числе страны Евросоюза, Китай, Япония, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть «Аэрофлота», который является крупнейшей авиакомпанией России.