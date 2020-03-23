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02:16 (мск), источник: ТАСС

В «Аэрофлоте» рассказали, как купить билет на вывозной рейс

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Билеты на вывозной рейс «Аэрофлота» нельзя купить онлайн. Для этого необходимо позвонить в авиакомпанию или прийти в офис продаж или кассу аэропорта, сообщается на сайте перевозчика.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
Источник: Reuters

«Аэрофлот» продолжает выполнение специальных рейсов для вывоза граждан Российской Федерации из стран с ограниченным авиасообщением. Билеты на специальные возвратные рейсы доступны только для граждан РФ, в связи с этим продажа авиабилетов на официальном сайте «Аэрофлота» не производится, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что купить билет можно в офисах продаж и кассах «Аэрофлота» по всему миру, пунктах продаж, а также обратившись в контакт-центр «Аэрофлота». Требуется документ, подтверждающий гражданство РФ.

«Информация об изменениях в полетной программе “Аэрофлота” и специальных рейсах для возвращения граждан РФ регулярно обновляется на официальном сайте», — уточняется в сообщении.

На данный момент Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, в их числе страны Евросоюза, Китай, Япония, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть «Аэрофлота», который является крупнейшей авиакомпанией России.

Во время загрузки произошла ошибка.
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