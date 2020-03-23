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03:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано335 974+30 740
Скончалось14 641+1 637
Выздоровело98 328+6 032
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
Источник: Reuters

По словам собеседника издания, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

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Ранее, 12 марта, сообщалось о госпитализации Харви Вайнштейна из-за проблем со здоровьем. Бывшего магната, в последнее время жаловавшегося на боли в груди, отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 329 тысяч. Скончались более 14 тысяч человек, выздоровели более 97 тысяч.

Харви Вайнштейну дали 23 года тюрьмы
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11 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 03:43 MSK, 23.03
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