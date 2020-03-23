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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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01:51 (мск), источник: Известия

Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

Минздрав настоятельно рекомендует людям с хроническими заболеваниями оставаться дома до тех пор, пока угроза заражения новым коронавирусом не снизится.

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Скончалось14 490+1 517
Выздоровело97 875+6 197
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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Речь идет об онкобольных, пациентах с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов. Также в группе риска пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В оперштабе по противодействию COVID-19 отметили, что в ближайшее время жесткого карантина в стране не будет.

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Тем не менее, нескольким млн россиян лучше самоизолироваться, так как встреча с коронавирусом может обернуться для них тяжелыми последствиями, считают эксперты.

Минздрав рекомендовал ограничить походы на улицу пациентам с ослабленным иммунитетом.

«Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек», — отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Еще порядка 4,5 млн человек в РФ страдают от сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, либо перенесли инфаркты и инсульты.

Однако, по мнению специалистов, при соблюдении рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае острой необходимости. Больше опасений вызывают пожилые — их в стране 37 млн. Эксперты предлагают закрыть пенсионеров дома на карантин и организовать там помощь.

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