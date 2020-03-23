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02:41 (мск), источник: РИА Новости

Назван способ получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом может стать для россиян причиной получения отсрочки по кредитам. О каких именно кредитах идет речь, рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

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Выздоровело98 328+6 032
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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Распространение в мире коронавируса COVID-19 уже отрицательно сказалось на работе ряда отраслей российской экономики. В Москве ситуацию с коронавирусом признали форс-мажорной, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий, что распространение COVID-19 является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Между тем, по словам юриста Екатерины Духиной, ситуация с коронавирусом, как правило, никак не затрагивает обязанности заемщиков.

«Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства. Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности», — пояснила юрист.

И все же возможность получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом есть, полагает Екатерина Духина. По ее мнению, такую возможность предоставляет вступивший 31 июля 2019 года в силу закон об «ипотечных каникулах».

Согласно этому закону, по словам юриста, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону… Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», — считает юрист.

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