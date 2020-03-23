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04:24 (мск), источник: Известия

Более 294 тысяч человек заразились COVID-19 по всему миру

Общее число заболевших COVID-19 в мире составило 294 110 человек, скончались 12 944. Об этом 21 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано335 991+30 757
Скончалось14 641+1 637
Выздоровело98 330+6 034
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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По данным ежедневного отчета, за сутки в мире заразились около 26 тыс. человек, а летальных исходов было выявлено порядка 1600.

В Европе зарегистрировано 22 752 новых случаев заражения, где благодаря самым высоким темпам роста распространения заболевания общее число инфицированных составило 151 293 человека, а всего от гриппа скончались 7426.

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Наиболее сложная ситуация с коронавирусом отмечается в Италии (53 578), Испании (24 926) и Германии (21 463). Во Франции наблюдается 14 459 человек с симптомами инфекции нового типа. В Великобритании положительный тест на коронавирус диагностирован у 5018 пациентов, в Нидерландах их 3631, в Австрии — 3024, в Бельгии — 2815, а в Норвегии 1926.

На второе место по количеству зафиксированных больных вышел Западно-Тихоокеанский регион (Китай, Республика Корея и Япония). В нем по состоянию на 21 марта зафиксировано 94 787 заболевших и 3438 случаев с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что США вышли на третье место по числу подтвержденных случаев зараженных в мире.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции на 22 марта, в России общее количество число инфицированных коронавирусом составляет 367 человек. В Москве за сутки зафиксировано 54 случая заражения, в Новгородской, Брянской и Архангельской областях ― по одному, и по два случая в Удмуртской и Кировской областях.

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